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Сенат Польши рассмотрит закон о криминализации "бандеровской идеологии" 31 января

Вторник, 30 января 2018, 23:13

Сенат Польши 31 января рассмотрит новую редакцию закона об Институте национальной памяти, не дожидаясь результатов работы польско-израильских групп экспертов.

Об этом заявил маршал Сената Станислав Карчевский, передает Polskie Radio.

Политик сказал, что высшая палата польского парламента не имеет времени ждать на результаты работы двусторонних польско-израильских групп экспертов, о чем ранее договорились премьеры двух стран Матеуш Моравецкий и Беньямин Нетяньяху.

"Мы имеем закон и не можем ждать договоренности этой комиссии, ведь эффекты работы этой комиссии могут появиться только через месяц, два, три. Мы ждать не можем, поскольку имеем ограниченное время и определенный срок, чтобы выразить свою оценку этого закона. Мы должны придерживаться графика работы", – подчеркнул маршал Сената.

По убеждению маршала, новеллизация закона об ИНП Польши – это хорошее предложение, которое не требует никаких правок.

Как известно, 26 января Сейм принял новую редакцию закона "Об Институте национальной памяти (ИНП)", который значительно расширяет полномочия учреждения по расследованию "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени".

Если закон вступит в силу, то лица, говорящие о "польских концлагерях" во время Второй мировой войны или отрицающие "преступления украинских националистов" против польского народа, могут получить даже три года заключения независимо от места совершения преступления.

В ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".

Израильские власти раскритиковали новый закон. В частности, с критикой выступили премьер Израиля Беньямин Нетанияху и посол Израиля в Польше Анна Азари, которая отметила, что закон позволит наказывать даже тех, кто пережил Холокост, за их свидетельства.

МИД Израиля заявил, что новый закон "не будет способствовать выявлению исторической правды и может навредить свободе проведения исследований".

Европейская правда

Темы: ПольшаИзраиль
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