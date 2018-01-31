МИД направило 300 нот в РФ с требованием освободить украинцев

Министерство иностранных дел Украины направило около 300 нот к России с требованием освободить украинских заключенных.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает "Радио Свобода".

"Уже было направлено около 300 нот в Российскую Федерацию, мы делаем постоянно публичные заявления, наши консулы посещают наших заключенных в России. К сожалению, не имеем доступа к оккупированному Крыму, но правозащитники помогают получить информацию оттуда", - сказала пресс-секретарь МИД.

По ее словам, она не видит, как Украина может решить вопрос политзаключенных в правовой плоскости. Однако она утверждает, что практику в международных судах необходимо продолжать.

"Мы, как МИД действуем в рамках Международного суда ООН, но немного под другой призмой - у нас есть иск против России о запрете всех форм расовой дискриминации по Конвенции, это как раз касается крымских татар. Мы собираем сейчас все доказательства этих всех репрессий и они все будут доведены до суда. Летом мы подаем первый письменный меморандум. Єто длительная процедура, но это очень важно доводить до международного сообщества", - зазначачила Беца.

Всего по информации правозащитников, в настоящее время около 60 украинцев задержаны или посажены в тюрьму по политическим мотивам в России и оккупированном ею Крыму.