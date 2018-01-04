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Трамп: мой бывший помощник Бэннон лишился рассудка

Четверг, 4 января 2018, 04:01

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего бывшего советника Стива Бэннона за то, что тот в еще не опубликованной пока книге назвал встречу между сыном Трампа и группой россиян накануне выборов изменой.

Об этом пишет BBC.

В частности, в книге утверждается, что злополучную встречу сына президента и других членов предвыборного штаба Трампа с россиянкой Наталией Весельницкой в "Трамп-тауэр" Бэннон назвал "предательской" и "непатриотичной".

"У Стива Бэннона нет ничего общего со мной или с моим президентством. Когда его уволили, он не только потерял должность, он еще лишился рассудка", - заявил в ответ Трамп.

"Стив был сотрудником, который работал на меня уже после того, как я получил номинацию [от республиканцев], обойдя 17 кандидатов, которых называют одной из самых талантливых групп претендентов, которую когда-либо собирала Республиканская партия", - добавил он.

"Сейчас, когда Стив пустился в одиночное плавание, он понял, что побеждать не так просто, как может показаться, глядя на меня. Стив мало что сделал для нашей исторической победы, которую обеспечили забытые мужчины и женщины этой страны", - заявил президент.

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон считался одним из основных игроков в команде Трампа. Именно он помог Трампу сформировать кампанию под лозунгом "Америка - прежде всего", прежде чем покинул свой пост в августе 2017 года.

Как известно, встреча с Весельницкой состоялась в Нью-Йорке в июне 2016 года. На ней, помимо Трампа-младшего, присутствовали и другие люди из ближайшего окружения кандидата в президенты США.

Трамп-младший тогда объяснял, что пошел на встречу потому, что ему якобы пообещали предоставить информацию, порочащую Клинтон, однако Весельницкая ничего не передала.

Американский сенат, палата представителей и специальный прокурор ведут собственные расследования в отношении вмешательства России в президентские выборы в США с целью скомпрометировать Клинтон.

Кремль, а также сам Трамп последовательно отрицают эти обвинения.

Темы: ТрампСШАРосcия
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