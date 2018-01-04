Фейгин: Шаройко могли взять, чтоб использовать против Сущенко

Российский адвокат Марк Фейгин считает, что украинского журналиста Павла Шаройко, которого белорусские спецслужбы задержали и обвиняют в шпионаже, могут использовать в РФ деле против журналиста Сущенко.

Об этом Фейгин заявил в интервью изданию "Факты и комментарии".

Он напомнил, что КГБ Беларуси пару месяцев назад арестовали Шаройко в Минске, и он уже дал признательные показания, что он — кадровый сотрудник… украинских спецслужб.

"ФСБ России нужно, чтобы Сущенко после обработки признался на камеру, что он тоже не журналист, а кадровый сотрудник ГУР Минобороны Украины. Как Шаройко. Но в Москве прекрасно понимают, что, если они попытаются надавить на Сущенко, я молчать не буду, а сразу выйду к международным СМИ и все расскажу. Поэтому меня надо во чтобы то ни стало исключить из процесса", - заявил Фейгин.

"Я не исключаю, что Шаройко взяли специально для того, чтобы он дал показания против Сущенко, что тот тоже сотрудник украинской военной разведки. Начнут крутить руки, скажут: ты же признался, что шпион, давай теперь показания против Сущенко. Сказал "А" — говори "Б"", - считает Фейгин.

При этом он думает, что "когда-нибудь" и Шаройко обменяют. "Все-таки Киеву вести переговоры с Минском проще, чем с Москвой", - считает Фейгин.

Фейгин также сообщил, что по делу Сущенко "на Путина сейчас активно нажимают и Ангела Меркель, и Эммануэль Макрон, и Курт Волкер, и Петр Порошенко"

"Они все время настаивают: давайте отпустим журналиста, давайте проявим гуманизм… Собственно, речь идет об очередном политическом обмене и договоренностях на самом высоком уровне. Так было с Надеждой Савченко", - добавил он.

Он также заявил, что тактика ФСБ не пускать к украинцам ни консулов, ни адвокатов.

"Часто в такие дела на стадии следствия не допускают даже адвокатов и украинских консулов, чтобы об "украинских" делах было как можно меньше информации. Вот прямо сейчас в Лефортове (специальное СИЗО ФСБ РФ в Москве, формально относящееся к ФСИН — Федеральной системе исполнения наказаний РФ. — Авт.) сидят два украинских пограничника. К ним не пускают ни адвокатов, ни украинского консула. Так решила ФСБ", сказал он.

"Похожая ситуация и с украинцем Александром Шумковым, бывшим охранником Дмитрия Яроша. Он сидит в Брянске, и никто к нему прорваться не может. Ни адвокат, ни консул. Тоже решение ФСБ", - сказал Фейгин.