Геращенко рассказала о приоритетах "Минска" на 2018

Участница переговоров в Минске, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, о чем в первую очередь будут договариваться в Беларуси в новом году.

Об этом она сообщает в Facebook.

"Для украинских представителей в Минской гуманитарной подгруппе (где работают также В. Медведчук и привлеченные в качестве экспертов обмудсмен В. Лутковская и представители СБУ) приоритетами на 2018 год будет освобождение всех незаконно удерживаемых из тюрем ОРДЛО и активизация работы по поиску и идентификации пропавших без вести", - пишет Геращенко.

Она пообещала, что украинская сторона приложит все усилия, чтобы вторая волна освобождения заложников состоялась как можно быстрее.

"Готовы в этом вопросе к серьезным компромиссам. Надеемся, что позитив первой волны освобождения, важный и для всех участников Минских групп, и для нормандского формата, будет способствовать и ускорит вторую волну", - отмечает вице-спикер.

Также, по ее словам, украинская сторона будет настаивать на создании механизма с участием Украины, России и Красного креста с приглашением представителей ОРДЛО для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших.

"Это должна быть аполитичная группа, эксперты и без политики - для выполнения важной гуманитарной миссии", - подчеркивает Геращенко.

Она отметила, что Киев также ожидает более активного участия от ОБСЕ, и относительно посещения тюрем, и по освобождению заложников, и по соблюдению Минских соглашений.

"Также уже на первой встрече в Минске я поставлю вопрос о подростках, которых до сих пор удерживают в донецком СИЗО. По моему глубокому убеждению, в рамках Минской группы все стороны, в т.ч. ОБСЕ, должны активно требовать их освобождения", - отметила она.

Ранее заместитель министра юстиции Денис Чернышев сообщил, что очередная встреча всех причастных к процессу возможного обмена украинских заложников, которые остаются в плену боевиков ОРДЛО, запланирована на пятницу, 5 января.