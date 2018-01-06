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Свитолина выиграла турнир WTA в Брисбене с призовым фондом в $1 миллион

Суббота, 6 января 2018, 11:48
Свитолина выиграла турнир WTA в Брисбене с призовым фондом в $1 миллион

Украинка Элина Свитолина выиграла турнир серии WTA в австралийском Брисбене с призовым фондом в 1 миллион долларов.

В финале соревнований Свитолина в двух сетах за час и 5 минут одолела представительницу Беларуси Александру Соснович, с которой ранее не встречалась на кортах. Первый сет украинка выиграла со счетом 6:2, а во втором разгромила свою соперницу 6:1.

За выигрыш турнира в Брисбене Свитолина получит 190 тыс. долларов призовых и 470 очков в рейтинг WTA.

С победой украинскую теннисистку поздравил президент Петр Порошенко.

"Отличное начало сезона для Элины Свитолиной, блестящая и очень уверенная победа на турнире в Брисбене. Гордимся и желаем новых побед в новом 2018-м году", - отметил он.

Турнир в Брисбене стал первым из серии WTA в 2018 году.

В полуфинале турнира Свитолина в двух сетах со счетом 7: 5, 7: 5 победила третью ракетку мира словачку Каролину Плишкову. 

Николай Аврамчук, УП

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Темы: спорт
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