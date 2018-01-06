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Трамп ответил на критику умственных способностей: назвал себя гением

Суббота, 6 января 2018, 15:11
Трамп ответил на критику умственных способностей: назвал себя гением

Президент США Дональд Трамп ответил на критику своих умственных способностей и темперамента, назвав себя "гением". 

Об этом Трамп заявил 6 января в серии твиттов, говоря о книге Майкла Вольфа.

Трамп заявил, что автор "полный неудачник, который писал рассказы, чтобы продать эту действительно скучную и неправдивую книгу".

"На самом деле, на протяжении всей моей жизни мои два величайших актива - умственная стабильность и настоящий  ум", - заявил Трамп.

"Я прошел путь от очень успешного бизнесмена, топ-звезды ТВ, до президента США - с первой попытки. Думаю, это можно назвать не просто "ум", но "гений", и очень стабильный гений", - заявил Трамп. 

Как известно, книга журналиста Майкла Вулфф "Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа" стала лидером продаж оффлайн и онлайн-магазинов.

В книге Вулфф описывает интриги и хаос в администрации Трампа на основе 200 интервью.

Автор книги утверждает, что был в Белом Доме и общался с Трампом и десятками политиков и чиновников во время его первого года на посту президента США.

В книге также рассказывается, как друзья и члены семьи Трампа его критиковали. Автор публикации рассказывает, как медиамагнат Руперт Мердок назвал президента США "*** идиотом" после того, как закончил с ним телефонный разговор.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в свою очередь в интервью CNN, что никогда не ставил под сомнение умственную пригодность Трампа.

Тиллерсон также опроверг обвинения, изложенные в книге, что Трампу не хватает внимания и он не может сосредоточиться на встречах с иностранными лидерами, иногда покидая их на ранней стадии.

Украинская правда 

Темы: ТрампСШАпрезидент
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