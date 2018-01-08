Украинка Свитолина стала четвертой ракеткой мира

Украинка Элина Свитолина поднялась с шестой на четвертую строчку в обновленном рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA).

После победы на турнире в Брисбене Свитолина получила 470 очков в зачет рейтинга WTA.

Сейчас в активе украинки 5785 пунктов.

Напомним, что в финале турнира в Брисбене Свитолина в двух сетах обыграла белоруску Александру Соснович.

На первом месте рейтинга продолжает оставаться румынка Симона Халеп (6425 очков). На вторую позицию поднялась Каролин Возняцки из Дании, в которой 6095 пунктов, а третьей стала испанка Гарбинье Мугуруса (6005).

Плишкова, которую Свитолина обыграла в полуфинале турнира в Австралии опустилась на шестую строчку.

Стоит добавить, что в TOP-100 рейтинга WTA входят еще три украинки. Леся Цуренко находится на 43-й позиции, Екатерина Козлова - 88-я, а Екатерина Бондаренко стала 94-й.

Николай Аврамчук для УП