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Экс-"министра" аннексированного Крыма арестовали на месяц

Понедельник, 8 января 2018, 13:35
Экс-министра аннексированного Крыма арестовали на месяц

Экс-"министру" аннексированного Крыма Петру Михальчевскому, которого подозревают в госизмене, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц.

Об этом 8 января УП сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик. 

По данным "Крым.Реалии", во время судебного заседания представители прокуратуры АР Крым настаивали на аресте Михальчевского на 60 суток.

"Работа Михальчевского в российском правительстве Крыма является деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. В частности, в предоставленных прокуратурой показаниях свидетелей утверждается, что Михальчевский содействовал организации "референдума" о присоединении Крыма к России", - говорится в сообщении.

Адвокаты подозреваемого в госизмене Михальчевского настаивали на том, что их подзащитный не должен содержаться под стражей, так как не намерен скрываться и хочет "через суд восстановить свое доброе имя, доказать, что никак не вредил Украине".

Сам Михальчевский виновным себя не признает.

Как известно, СБУ выявила экс-"министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского в Киеве и провела обыск в месте его проживания. 

Прокуратура АК Крым подготовила для Михальчевского сообщение о подозрении в госизмене. Решался вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Михальчевскому инкриминируется ст. 111 УК Украины, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По данным прокуратуры АР Крым, "экс-министру" было сообщено, что он не имеет права покидать пределы Украины, в случае попытки это сделать он будет задержан. 

Михальчевский был "министром здравоохранения Крыма" с марта до июня 2014 год после аннексии Крыма Россией.

Позже оккупационная власть обвинила его в участии в коррупционных схемах, после чего Михальчевский написал заявление об отставке по собственному желанию.

Украинская правда

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Темы: Крыманнексиясуд
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