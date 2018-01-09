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Полиция требовала взятку от белоруса, который получил гражданство Украины - СМИ

Вторник, 9 января 2018, 19:25

Украинские правоохранители начали преследовать белорусского бизнесмена Тимофея Кохновича после нескольких лет жизни в Украине в статусе политического беженца и получения украинского гражданства.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио "Свобода".

Отмечается, что 29 декабря 2017 года правоохранительные органы провели обыск в его доме, и задержали сначала как гражданина Украины, а позже - как гражданина Беларуси, которого разыскивают белорусские правоохранители по обвинениям в незаконной предпринимательской деятельности. .

Кохнович утверждает, что во время обыска ему подбросили оружие.

В беседе с корреспондентом "Радио Свободы" он заявил, что украинские правоохранители требовали у него выкуп за прекращение дела об экстрадиции сначала в размере 300 тысяч, а позднее - 50 тысяч долларов.

"Эта история тянется с августа, когда я напрямую отказался платить. А в сентябре завели дело, на основании которого и пришли с обыском. Следователь полагает, что у меня в доме хранятся боеприпасы, и на этом основании суд дал санкцию на обыск. Во время этого обыска мне подбросили патроны, и это подтверждает видеофиксация", - рассказал беларус.

По его словам, в Минске он был владельцем компании, которая работала на рынке ценных бумаг. Но из-за того, что он финансово поддерживал оппозицию, ему пришлось выехать, сначала в Москву, а затем - в Украину, где прожил 10 лет.

"В Украине я работаю на рынке страхования. А в материалах украинского дела местные правоохранители использовали запрос Беларуси с 2008 года. До сих пор я никому не был нужен. Хотя, честно говоря, в течение всех десяти лет моего пребывания в Украине меня не раз вызывали в правоохранительные органы, и все это завершалось пояснительными записками", - пояснил Кохнович.

Он добавил, что никогда не скрывался отвечал на все вопросы. Сейчас же, по его мнению, кто-то решил, что он может поделиться своими средствами.

"Я гражданин Украины. Меня незаконно задержали, незаконно удерживали в изоляторе почти четыре дня. Суд принял во внимание оригинал моего паспорта, свидетельство о браке, о рождении моих детей, всю историю получения украинского гражданства. И отказал прокуратуре в моем аресте. Я теперь на свободе, и мне не выдвинули никаких обвинений", - сказал Кохнович.

По его словам, он не чувствует себя в безопасности и у него нет другого выхода, как защищать себя в рамках правового поля Украины, и вместе с адвокатами писать заявления о незаконных действиях.

 
 
 
 

Темы: полицияБеларусьвзятка
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