SpaceX успешно запустила военный спутник связи

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Четверг, 1 февраля 2018, 01:29

Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GovSat-1 на борту.

Трансляция велась на сайте SpaceX.

Пуск состоялся 31 января с космодрома на мысе Канаверал. Спутник GovSat-1 был доставлен на свою целевую орбиту примерно через 32 минуты после запуска.

Использованная при запуске спутника GovSat-1 первая ступень ракеты в мае прошлого года была задействована для вывода на орбиту спутника NROL-76.

Спутник GovSat-1, принадлежащий компании LuxGovSat, совместному предприятию между правительством Люксембурга и спутниковым оператором SES, будет использоваться для обеспечения военных операций защищенной связью.

Как известно, американская космическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma, назначение держится в секрете. На следующий день стратегическое командование США заявило, что не фиксирует на заданной околоземной орбите новый военный спутник, который запустили накануне.

Темы: космос США технологии
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