SpaceX успешно запустила военный спутник связи
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником GovSat-1 на борту.
Трансляция велась на сайте SpaceX.
Пуск состоялся 31 января с космодрома на мысе Канаверал. Спутник GovSat-1 был доставлен на свою целевую орбиту примерно через 32 минуты после запуска.
Использованная при запуске спутника GovSat-1 первая ступень ракеты в мае прошлого года была задействована для вывода на орбиту спутника NROL-76.
Liftoff! pic.twitter.com/ItZOmXBagL— SpaceX (@SpaceX) January 31, 2018
Successful deployment of GovSat-1 to a Geostationary Transfer Orbit confirmed. pic.twitter.com/0D3h7hR7YF— SpaceX (@SpaceX) January 31, 2018
Спутник GovSat-1, принадлежащий компании LuxGovSat, совместному предприятию между правительством Люксембурга и спутниковым оператором SES, будет использоваться для обеспечения военных операций защищенной связью.
Как известно, американская космическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma, назначение держится в секрете. На следующий день стратегическое командование США заявило, что не фиксирует на заданной околоземной орбите новый военный спутник, который запустили накануне.