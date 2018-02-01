США выразили обеспокоенность польским законом об Институте нацпамяти
Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов".
Об этом говорится в заявлении Госдепа США.
Соединенные Штаты обеспокоены последствиями для отношений Польши с Соединенными Штатами и Израилем, если проект станет законом, заявила пресс-секретарь госдепартамента Хизер Нойерт.
"История Холокоста болезненная и сложная. Мы понимаем, что фразы, такие как "польские лагеря смерти", являются неточными, вводящими в заблуждение и вредными. Однако мы обеспокоены тем, что если этот законопроект будет принят, это может подорвать свободу слова и академический дискурс", - говорится в заявлении.
"Мы призываем Польшу пересмотреть законодательство в свете его потенциального влияния на принципы свободы слова и на нашу способность быть эффективными партнерами", - заявила Нойерт.
Как известно, 26 января Сейм принял новую редакцию закона "Об Институте национальной памяти (ИНП)", который значительно расширяет полномочия учреждения по расследованию "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени".
Если закон вступит в силу, то лица, говорящие о "польских концлагерях" во время Второй мировой войны или отрицающие "преступления украинских националистов" против польского народа, могут получить даже три года заключения независимо от места совершения преступления.
В ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".
Израильские власти раскритиковали новый закон. В частности, с критикой выступили премьер Израиля Беньямин Нетанияху и посол Израиля в Польше Анна Азари, которая отметила, что закон позволит наказывать даже тех, кто пережил Холокост, за их свидетельства.
МИД Израиля заявил, что новый закон "не будет способствовать выявлению исторической правды и может навредить свободе проведения исследований".
31 января Комиссии Сената Польши без изменений поддержали данный закон. Он вступит в силу после подписания президентом.