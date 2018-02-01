Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов".

Об этом говорится в заявлении Госдепа США.

Соединенные Штаты обеспокоены последствиями для отношений Польши с Соединенными Штатами и Израилем, если проект станет законом, заявила пресс-секретарь госдепартамента Хизер Нойерт.

"История Холокоста болезненная и сложная. Мы понимаем, что фразы, такие как "польские лагеря смерти", являются неточными, вводящими в заблуждение и вредными. Однако мы обеспокоены тем, что если этот законопроект будет принят, это может подорвать свободу слова и академический дискурс", - говорится в заявлении.

"Мы призываем Польшу пересмотреть законодательство в свете его потенциального влияния на принципы свободы слова и на нашу способность быть эффективными партнерами", - заявила Нойерт.

Как известно, 26 января Сейм принял новую редакцию закона "Об Институте национальной памяти (ИНП)", который значительно расширяет полномочия учреждения по расследованию "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени".

Если закон вступит в силу, то лица, говорящие о "польских концлагерях" во время Второй мировой войны или отрицающие "преступления украинских националистов" против польского народа, могут получить даже три года заключения независимо от места совершения преступления.

В ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".

Израильские власти раскритиковали новый закон. В частности, с критикой выступили премьер Израиля Беньямин Нетанияху и посол Израиля в Польше Анна Азари, которая отметила, что закон позволит наказывать даже тех, кто пережил Холокост, за их свидетельства.

МИД Израиля заявил, что новый закон "не будет способствовать выявлению исторической правды и может навредить свободе проведения исследований".

31 января Комиссии Сената Польши без изменений поддержали данный закон. Он вступит в силу после подписания президентом.