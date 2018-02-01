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Сенат Польши принял скандальный закон, где упомянуты "украинские националисты"

Четверг, 1 февраля 2018, 04:48
Сенат Польши принял скандальный закон, где упомянуты украинские националисты

Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" против поляков.

Об этом сообщает Укринформ.

За этот законопроект проголосовали 57 сенаторов, в основном правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), против - 23 сенатора оппозиционных сил, а двое сенаторов воздержались.

В течение дня в Сенате сначала в комиссиях, а затем на заседании верхней палаты парламента велась бурная дискуссия о том, каким будет содержание этого закона.

Депутаты оппозиции настаивали, что этот законопроект является неудачным и его нужно изменить, поскольку он вводит цензуру в Польше на ведение дискуссий в вопросе вины поляков за преступления во время Второй мировой войны и ухудшает отношения с другими странами, в частности Израилем и США.

В то же время, провластные депутаты настаивали, что законопроект нужно принять с предложенными поправками, чтобы избежать ситуаций, когда Польшу и польский народ безосновательно обвиняют в преступлениях против евреев в годы войны.

В этот же день, до голосования, Государственный департамент США призвал Польшу пересмотреть законопроект об Институте национальной памяти. Соединенные Штаты обеспокоены последствиями этого закона для отношений Польши с Соединенными Штатами и Израилем.

Как известно, 26 января Сейм принял новую редакцию закона "Об Институте национальной памяти (ИНП)", который значительно расширяет полномочия учреждения по расследованию "преступлений, совершенных против польского народа и его доброго имени".

Если закон вступит в силу, то лица, говорящие о "польских концлагерях" во время Второй мировой войны или отрицающие "преступления украинских националистов" против польского народа, могут получить даже три года заключения независимо от места совершения преступления.

В ответ на принятие закона МИД Украины заявил, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".

Израильские власти раскритиковали новый закон. В частности, с критикой выступили премьер Израиля Беньямин Нетанияху и посол Израиля в Польше Анна Азари, которая отметила, что закон позволит наказывать даже тех, кто пережил Холокост, за их свидетельства.

МИД Израиля заявил, что новый закон "не будет способствовать выявлению исторической правды и может навредить свободе проведения исследований".

31 января Комиссии Сената Польши без изменений поддержали данный закон. Он вступит в силу после подписания президентом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшаистория
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