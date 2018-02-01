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Сутки в АТО: 5 обстрелов, 2 бойца ВСУ травмированы, один - погиб

Четверг, 1 февраля 2018, 06:46

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск, в результате которых погиб украинский воин, еще двое - получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении враг, в темное время суток, несколько раз из 82-мм минометов и вооружения БМП вел огонь по позициям ВСУ в районе Новоалександровки, а из стрелкового оружия - провоцировал украинских защитников у Станицы Луганской.

Кроме того, подвергая опасности гражданское население, российско-оккупационные войска обстреляли окрестности Крымского. Три мины калибра 120-мм разорвались на участке местности в пределах этого прифронтового села. По предварительной информации - пострадавших среди мирного населения нет.

На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов обстреляли опорные пункты ВСУ в пригороде Авдеевки.

На Приазовье из стрелкового оружия противник нарушал перемирие вблизи Павлополя.

Как сообщалось, Вооруженные силы Украины взяли под контроль населенный пункт Новоалександровка, что на Луганщине, которая два года находилась в так называемой серой зоне между позициями ВСУ и террористов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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