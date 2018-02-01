Порошенко раскритиковал польский закон о "бандеровской идеологии"

Президент Петр Порошенко заявил, что принятый польским парламентом закон о запрете так называемой "бандеровской идеологии" не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей.

Об этом он написал в Facebook.

"Глубоко обеспокоен решением польского парламента. Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов", - отметил Порошенко.

По его словам, оценки, содержащиеся в документе - необъективны и категорически неприемлемы.

Президент добавил, что между странами есть общая история борьбы с тоталитарным режимом, поэтому ни одно политическое решение не изменит "историческую правду".

Он призвал Польшу к объективности и диалогу.

Ранее сообщалось, что Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

Также сообщалось, что Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" против поляков.

В связи с этим МИД Украины выразил обеспокоенность, заявив, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".

МИД Израиля также вызвало заместителя посла Польши в Тель-Авиве для объяснений в связи с изменениями в закон об Институте национальной памяти.