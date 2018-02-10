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Россия и Эстония обменялись шпионами

Суббота, 10 февраля 2018, 23:54

Россия и Эстония обменялись гражданами осужденными за шпионаж в обеих странах.

Об этом сообщает эстонская полиция безопасности (КаПо), пишет DW.com.

Россия передала Эстонии гражданина этой страны Райво Суси и получила взамен россиянина Артема Зинченко.

Оба осужденных ранее подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами двух стран.

ФСБ задержала Суси в феврале 2016 года в аэропорту Шереметьево, когда тот направлялся из Таджикистана в Таллин. По информации СМИ, он занимался авиационным бизнесом, а также торговлей оружием, боеприпасами, средствами бронезащиты. 

В декабре 2017 года Мосгорсуд приговорил Суси к 12 годам строгого режима по статье о шпионаже. Адвокат Суси сообщил, что его подзащитный уже вернулся домой, состояние его здоровья хорошее.

Артем Зинченко, проживавший в Эстонии с 2013 года, был задержан 9 января 2017 года. В мае Харьюский уездный суд приговорил его к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с Главным разведывательным управлением (ГРУ) России и подрыв безопасности Эстонии.

По данным следствия, Зинченко занимался сбором информации о военной технике и военнослужащих в Эстонии, а также об объектах, обеспечивающих жизненно важные потребности страны. Постоянные перемещения между двумя странами вначале не вызывали вопросов, поскольку у мужчины был собственный бизнес по продаже детских колясок.

В октябре 2015 года Эстония и Россия уже проводили обмен шпионами. Тогда в Эстонию вернулся сотрудник эстонской спецслужбы Эстон Кохвер, осужденный в РФ по обвинению в шпионаже на 15 лет колонии, а в Россию - бывший офицер полиции безопасности Эстонии Алексей Дрессен, получивший в Эстонии за шпионаж 16 лет заключения.

При этом, как сообщалось, ФСБ намеренно заманила эстонского офицера разведки Кохвера в ловушку, чтобы похитить его.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияЭстонияшпионаж
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