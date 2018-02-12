Сутки в АТО: боевики 9 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки, 11 февраля, зафиксировано 9 обстрелов позиций украинских военных, погибших и пострадавших нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"За прошедшие сутки агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров, нарушая Минские договоренности", - говорится в отчете.

На Луганском направлении враг днем ​​и в темное время суток вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Зайцевого.

"На Донецком направлении противник сосредоточил свою огневую активность на приморском участке нашей обороны. В частности, минометы калибра 120 и 82 мм враг применил возле Талаковки. При этом боевики сопровождали обстрелы огнем с вооружения БМП", - подчеркивают в штабе АТО.

Вблизи Водяного и Широкино зафиксировано вражеский огонь из минометов различных калибров.

Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования нарушали перемирие в пригороде Авдеевки.