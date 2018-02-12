ОИ-2018: Германия остается лидером медального зачета

Сборная Германия осталась лидером после трех дней зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

В активе немецкой команды семь наград, четыре из которых "золотые", одна "серебряная" и две "бронзовые". Примечательно, что три золота немцы выиграли в биатлоне.

На второй позиции зачете закрепилась команда Нидерландов, у которой три "золота" и по два "серебра" с "бронзой".

На третье место топ-команд Олимпиады поднялась сборная Норвегии. В активе скандинавов два первых места, четыре - вторых и три - третьих. Причем, по количеству наград лидируют именно норвежцы, у которых 9 подиумов.

Выступления украинцев 12 февраля вновь не порадовали. В биатлонной гонке преследования у женщин и мужчин лучшим результатом стало 18-е место Виты Cемеренко.

Дмитрий Пидручный в пасьюте был лишь 34-м.

13 февраля, в Пхенчхане разыграют восемь комплектов наград. У биатлонистов в этот день выходной.