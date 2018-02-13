Решение ЕСПЧ: Украина не отвечает за отсутствие судов в ОРДЛО

Европейский суд по правам человека вынес одно из первых решений о нарушении прав граждан в результате конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в решении, копией которого располагает "Европейская правда".

Страсбургский суд объединил семь схожих жалоб от граждан Украины, проживающих в Донецке. В решении он признал, что Украина не несет ответственности за проблемы с осуществлением судопроизводства в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей.

В суд на Украину подали семь пенсионеров и получателей социальной помощи, от 1926 до 1960 года рождения, которые перестали получать социальные выплаты из бюджета в 2014 году, после оккупации Донбасса. Трое из них в 2015 году обратились к украинскому правительству по поводу возобновления социальных выплат, другие этого не сделали.

Ни один из истцов не обжаловал в украинских судах решения правительства о прекращении социальных выплат, объяснив это тем, что в Донецке не действуют органы украинской системы правосудия – из-за российской агрессии все суды были эвакуированы с территории ОРДЛО. Именно на это дончане пожаловались в Страсбург: по их мнению, Украина ограничила их возможности обратиться в суд по поводу восстановления социальных выплат.

Европейский суд по правам человека отклонил все жалобы, приняв сторону Украины.

Стоит отметить, что это уже второе решение ЕСПЧ, связанное с конфликтом на Донбассе. Первое было вынесено летом 2017 года, оно было связано с потерей контроля над Луганском. Сейчас ЕСПЧ сослался на это, предварительное решение, объяснив, что Донецк - так же, как и Луганск - находится вне контроля правительства и поэтому надлежащая работа системы правосудия здесь невозможна. По мнению Суда, Украина сделала все возможное, чтобы восстановить этот контроль.

Также в Страсбурге говорят, что украинская власть "сделала все шаги, которых следовало ожидать, чтобы обеспечить доступ к системе правосудия (на контролируемой территории) для граждан на тех территориях, которые находятся вне правительственного контроля".

Кроме того, ЕСПЧ отклонил жалобу на то, что невыплата пенсий и социальных выплат является нарушением права заявителей на жизнь.

Ранее сообщалось, что ЕСПЧ рассматривает 3800 жалоб против Украины из-за последствий российской агрессии.