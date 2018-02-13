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Стало известно, когда УЗ повысит цены на билеты

Вторник, 13 февраля 2018, 16:10
Стало известно, когда УЗ повысит цены на билеты

В апреле состоится первое в 2018 году плановое повышение цен на билеты для пассажиров "Укрзализныци" на 10%.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на ЦТС.

"Первый этап роста цен на билеты в поездах на 10% мы планируем ориентировочно с 1 апреля. Полученные средства направим на развитие пассажирской инфраструктуры. Сейчас мы закупаем пассажирские вагоны, которые производит национальный производитель. Достаточно быстрыми темпами осуществляется модернизация вагонов, инвестируем в ремонт подвижного состава", - рассказал директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев.

Он также заверил, что деньги, полученные УЗ в результате повышения тарифов, пойдут на специальный инвестиционный счет, за счет которого будет обеспечиваться повышение качества пассажирских перевозок.

По словам Рязанцева, в последний раз УЗ повышала тарифы на пассажирские перевозки еще в 2014 году.

"С тех пор индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70%, в 4-6 раз увеличилась стоимость коммунальных и других услуг. По всей номенклатуре товаров, которые нужны железной дороге, существенно выросли цены", - констатирует он.

При этом, подчеркивает чиновник, стоимость билетов на поезда все равно останется конкурентной в сравнении с автобусными перевозками.

Отметим, что ежегодно в УЗ несколько раз меняет цены на билеты для пассажиров. Стоимость колеблется в зависимости от сезона: чем больше спрос на перевозки, тем выше цена.

Обычно коэффициент повышения/понижения цены составляет 1,02-1,1. Летние перевозки одни из самых дорогих для пассажиров, дороже - только в период с 25 по 30 декабря, когда действует коэффициент 1,1. Самые дешевые перевозки на 9 мая - в этот день на билеты предоставляется 20-процентная скидка.

Ранее сообщалось, что в "Укрзализныце" планируют повысить стоимость пассажирских перевозок на более чем 20% в 2018 году.

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