На Донбассе используют перемирие, чтобы подготовиться к военным действиям - Хуг

Стороны конфликта на Донбассе используют периоды затишья для того, чтобы рыть новые окопы и минировать территорию.

Об этом сказал первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в интервью "Голосу Америки" в Лондоне.

По его словам, с почти четырехлетнего опыта работы на Донбассе он делает вывод, что пока нет признаков перелома в тенденциях и "стороны сохраняют готовность вступать в конфликт без задержек".

"Хуже даже то, что во времена относительного затишья стороны используют эту возможность не для того, что отвести оружие и развести силы, а наоборот - продвигаются вперед ближе друг к другу, копают новые окопы, закладывают новые мины", - сказал Хуг.

Он добавил, что ОБСЕ вероятно видит "только верхушку айсберга", потому что по обе стороны линии разграничения наблюдателей воспринимают как проблему.

"Нас часто останавливают при выполнении задач. Это могут быть пассивные помехи: минные поля, или другие барьеры, но также есть случаи и активного вмешательства в наше патрулирование", - рассказал представитель миссии.

"Нас останавливают на пропускных пунктах и ​​не пропускают, нам угрожают. В наиболее серьезных случаях нас пытаются запугать используя оружие", - отметил он.

Хуг добавил, что зачастую давление оказывают именно боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Представитель ОБСЕ заявил, что влияние миссии на Донбассе достаточно ограничено, но СММ там для того, "чтобы создавать условия для диалога, а прекращать огонь, разминировать, отводить вооружение - это обязанность тех, кто пообещал это сделать".

При этом он считает нужным работу бригад наблюдателей миссии на Донбассе.

"Тот факт, что 40 тысяч человек ежедневно переходят линию разграничения, очень многообещающий. Не всюду в случаях конфликтов полосу пересекают так часто. Преимущественно контактная линия является границей раздела, а в этом конфликте это не так", - сказал он.

Хуг добавил, что несмотря на периоды прекращения огня на Донбассе ситуация далека от мирной и боевые действия могут вспыхнуть в любое время.