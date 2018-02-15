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Штаб АТО заявил о гибели морских пехотинцев

Четверг, 15 февраля 2018, 10:28
Штаб АТО заявил о гибели морских пехотинцев

Представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции выясняют причины и подробности чрезвычайного происшествия о гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты.

Такое сообщение распространил 15 февраля пресс-центр штаба АТО.

"По предварительной информации тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках следствия открыто уголовное производство.

В то же время ни даты, ни места, где произошла трагедия, а также количества погибших штаб не уточняет.

Пресс-офицер штаба АТО Василий Лаба подтвердил Украинской правде, что речь идет о 4 военнослужащих.
Другие подробности он отказался сообщать, пока идет следствие.

Валентина Романенко, УП

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Темы: АТО
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