Штаб АТО заявил о гибели морских пехотинцев

Представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции выясняют причины и подробности чрезвычайного происшествия о гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты.



Такое сообщение распространил 15 февраля пресс-центр штаба АТО.



"По предварительной информации тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в рамках следствия открыто уголовное производство.



В то же время ни даты, ни места, где произошла трагедия, а также количества погибших штаб не уточняет.

Пресс-офицер штаба АТО Василий Лаба подтвердил Украинской правде, что речь идет о 4 военнослужащих.

Другие подробности он отказался сообщать, пока идет следствие.