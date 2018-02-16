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Из Чернобыльской зоны чуть не вывезли 100 кг радиоактивного лома

Пятница, 16 февраля 2018, 08:59

Почти 100 килограммов радиоактивно загрязненного металлолома украинец пытался вывезти из Чернобыльской зоны.

Очередной случай нарушения требований режима радиационной безопасности вечером 15 февраля обнаружили пограничники Житомирского отряда, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Получив оперативную информацию, пограничники отдела "Иванкив" совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили мужчину, который пытался вывезти из зоны ЧАЭС металлолом.

"Злоумышленник, не имевший при себе никаких документов, находился неподалеку заградительного забора зоны безусловного (обязательного) отселения. Правонарушителем оказался 51-летний гражданин Украины, житель населенного пункта Старые Соколы Киевской области", – говорится в сообщении.

"Радиоактивно загрязненный металлолом весом почти центнер мужчина намеревался сдать в пункт приема цветных металлов", – добавляют пограничники.

 

За пребывание в пограничной полосе без документов, удостоверяющих личность, и за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, на гражданина Украины составлены административные документы и направлены в Нацполицию.

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