Киев, Баку и Анкара создадут новый формат сотрудничества

Азербайджан, Турция и Украина 6 марта проведут в Баку политические консультации по поводу создания нового трехстороннего формата сотрудничества.

Об этом азербайджанский посол в Киеве Азер Худиев заявил азербайджанскому государственному информагентству "Азертадж", сообщает "Интерфакс-Украина".

"В этой связи Азербайджан посетят замминистра иностранных дел Турции и Украины Умид Ялчин и Василий Боднар", – сказал дипломат.

"В ходе консультаций будут рассмотрены вопросы политического, экономического, энергетического и гуманитарного сотрудничества, обсуждены перспективы их развития, а также взаимодействие в рамках международных организаций", – сообщил Худиев.

Азербайджанский посол отметил, что стороны также обсудят вопросы грузоперевозок в рамках нового формата сотрудничества, а также вопросы поставок энергоресурсов через бассейны Каспийского и Черного морей.