Киев, Баку и Анкара создадут новый формат сотрудничества

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Понедельник, 19 февраля 2018, 10:28

Азербайджан, Турция и Украина 6 марта проведут в Баку политические консультации по поводу создания нового трехстороннего формата сотрудничества.

Об этом азербайджанский посол в Киеве Азер Худиев заявил азербайджанскому государственному информагентству "Азертадж", сообщает "Интерфакс-Украина".

"В этой связи Азербайджан посетят замминистра иностранных дел Турции и Украины Умид Ялчин и Василий Боднар", – сказал дипломат.

"В ходе консультаций будут рассмотрены вопросы политического, экономического, энергетического и гуманитарного сотрудничества, обсуждены перспективы их развития, а также взаимодействие в рамках международных организаций", – сообщил Худиев.

Азербайджанский посол отметил, что стороны также обсудят вопросы грузоперевозок в рамках нового формата сотрудничества, а также вопросы поставок энергоресурсов через бассейны Каспийского и Черного морей.

Темы: международные отношения Азербайджан Турция Украина
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