Киевэнерго назвало крупнейших "бюджетных" должников за тепло

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Понедельник, 19 февраля 2018, 16:55

По состоянию на 1 февраля бюджетные учреждения столицы задолжали 278,3 миллиона гривен за теплоснабжение.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

Наибольшие долги за отопление накопили учебные заведения и силовые структуры.

"Среди вузов критическая ситуация у Национального транспортного университета (долг 4,2 миллиона гривен), Киевского регионального высшего профессионального училища строительства (2,3 миллиона гривен) и Киевского Национального лингвистического университета (2,1 миллиона гривен), - говорится в сообщении.

Главное территориальное управление юстиции в Киеве не оплатило почти 577 тысяч гривен за потребленное тепло, Главное управление МВД – 425 тысяч гривен, а Департамент патрульной полиции – 273 тысячи гривен.

"Также среди крупнейших должников-бюджетников – дом отдыха Государственного управления делами "Конча-Заспа". Его задолженность на 1 февраля составляет 701,8 тысячи гривен", - говорится в сообщении. 

 
ГРафика Киевэнерго

В "Киевэнерго" отметили, что долги клиентов за тепло приводят к росту долга за газ.

По состоянию на 1 февраля энергокомпания задолжала газопоставщикам 4,4 миллиарда гривен. При этом отмечается, что долг Киева перед "Киевэнерго" достиг 5,2 миллиарда гривен.

Темы: Киев отопление долг
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