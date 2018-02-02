Моравецкий объяснил необходимость принятия закона о "бандеровской идеологии"

Изменения в закон об Институте национальной памяти Польши, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание "бандеровской идеологии", нужны для противодействия лжи относительно приписывания преступлений против евреев невиновным людям.

Об этом в телеобращении к польскому народу заявил глава Совета министров Польши Матеуш Моравецкий, передает "Укринформ".

"Ложь Освенцима - это не только отрицание немецких преступлений, но также и другие формы фальсификации истории. Одной из наихудших форм этой лжи есть умаление ответственности настоящих преступников и приписывание ответственности их жертвам. Мы хотим бороться с этой ложью в каждом его проявлении. Именно поэтому мы меняем закон об Институте национальной памяти", - подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что в Польше никогда не будет ограничиваться дискуссия о Холокосте, поскольку поляки сами были его жертвами.

Польский премьер также отметил, что поляки понимают эмоции со стороны Израиля.

"Нужно проделать много работы, чтобы мы, наше сообщество, смогли вместе рассказать сложную историю. Культура польских евреев является неотъемлемым элементом нашего, польского наследия", - подчеркнул политик.

Как известно, Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии".

Также сообщалось, что Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" против поляков.

В связи с этим МИД Украины выразил обеспокоенность, заявив, что Польша пытается изобразить украинцев "преступными националистами".

МИД Израиля также вызвало заместителя посла Польши в Тель-Авиве для объяснений в связи с изменениями в закон об Институте национальной памяти.