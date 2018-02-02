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"Замминистра" ОРЛО избавился от угольной компании за 2 дня до санкций

Пятница, 2 февраля 2018, 17:34

Так называемый "замминистра угольной промышленности ЛНР" Александр Мельничук вышел из состава учредителей российского ООО "Угольные технологии" за два дня до введения США санкций против него и его брата.

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на выписку из реестра юридических лиц РФ.

Отмечается, что 24 января в юридический реестр были внесены изменения и владельцами ООО стали в равных долях, по 50%, Вячеслав Дрюченко и Валерий Донсков. До этого они владели по 33% компании, еще столько же принадлежало Александру Мельничуку.

По информации издания, зарегистрированные в Ростове-на-Дону "Угольные технологии" - одна из крупнейших компаний, которая занимается вывозом угля с оккупированного Донбасса и поставками его на экспорт через посредников. Антрацит поставляется в Турцию и Польшу.

В 2016-2017 годах компания вывезла в Россию из ОРДЛО более 500 тысяч тонн антрацита. Экспортные поставки из России составили более 240 тысяч тонн.

По этому показателю компания сейчас уступает лишь ООО "Газ-Альянс" и ООО "Петролеум Капитал", которые контролируются беглым украинским олигархом Сергеем Курченко.

Сообщается, что Мельничуку также принадлежит 40% производителя угля "ГОФ Дарьевская", зарегистрированной в Киеве. Только в 2015 году эта компания отгрузила на экспорт в Россию более 425 тысяч тонн антрацита.

Кроме того, Мельничук является владельцем 10% в "Крымской топливной энергетической компании". Мажоритарный собственник этой компании через днепровскую компанию "ЮГ-Скан" - Сергей Огурцов. В Верховной Раде пятого созыва Огурцов числился помощником беглого экс-депутата Олега Царева.

Чиновник-сепаратист также владеет ростовской компанией ЮТЭК, поставляющей на оккупированные территории моторные масла, арматуру и другую продукцию.

Брат Александра - Сергей - является владельцем зарегистрированной в Киеве компании "Ровеньки-Углепостач". Эта компания до марта 2017 года была крупнейшим легальным экспортером добытого в ОРДЛО сортового антрацита. Уголь компания покупала у холдинга ДТЭК Рината Ахметова. Из-за блокады оккупированных территорий "Ровеньки-Углепостач" свернула экспортный бизнес.

Как известно, 26 января Министерство финансов США сообщило, что Америка расширила антироссийский санкционный список из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 компаний.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОРДЛОсанкцииугольРосcияСША
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