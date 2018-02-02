Возвращение села из "серой зоны" уже фиксируют документально

4662 просмотра
Пятница, 2 февраля 2018, 19:14

Луганский губернатор Юрий Гарбуз поручил подготовить документы о включении села Новоолександровка в населенные пункты, где действуют органы государственной власти.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Поручил подготовить пакет документов об исключении поселка Новоолександровка из населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, чтобы жители Новоалександровки могли получать социальные выплаты в полном объеме", - написал глава облгосадминистрации.

Он подтвердил, что Новоолександровку, которая с 2014 года находится в "серой зоне" между оккупированными и подконтрольными власти территориями, на днях украинские военные взяли под свой контроль.

По его словам, за это время в селе осталось всего 17 человек, в основном пожилые люди, почти 90 из 100 дворов повреждены или уничтожены полностью.

Гарбуз сообщил, что в пятницу село посетил его заместитель Юрий Клименко и пообщался с местными жителями.

 

"Держу на личном контроле восстановление основных коммуникаций и работы фельдшерско-акушерского пункта. Тем, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, ее предоставят специалисты Попаснянской районной больницы", - рассказал губернатор.

Как известно, 31 января "Военное телевидение" сообщило, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Новоалександровка в Попаснянском районе Луганской области, которое находилось в так называемой серой зоне между позициями ВСУ и боевиков.

Темы: Донбасс Луганская область АТО
powered by lun.ua
По теме
Боевики обстреляли Приазовье и Донецкое направление, есть раненые 2 февраля 2018, 18:42
В ОБСЕ не могут подтвердить взятие военными ВСУ села в "серой зоне" 2 февраля 2018, 16:03
Адвокат: По закону о деоккупации Агееву необходимо уменьшить наказание 2 февраля 2018, 12:25
Все новости
Главные новости
В США обнародовали секретный доклад о злоупотреблениях ФБР в расследовании по РФ
Объявленный в розыск Корнийчук сам пришел в ГПУ
Дело касательно резонансного ДТП в Харькове передали в суд
Украинский бизнес-омбудсмен получил рекордное количество жалоб
Все новости
благоустройство

Такие планы: 7 проектов января, которые изменят Киев

мир

Когда наблюдать первую за 150 лет суперлуну и ее затмение