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Возвращение села из "серой зоны" уже фиксируют документально

Пятница, 2 февраля 2018, 18:14

Луганский губернатор Юрий Гарбуз поручил подготовить документы о включении села Новоолександровка в населенные пункты, где действуют органы государственной власти.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Поручил подготовить пакет документов об исключении поселка Новоолександровка из населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, чтобы жители Новоалександровки могли получать социальные выплаты в полном объеме", - написал глава облгосадминистрации.

Он подтвердил, что Новоолександровку, которая с 2014 года находится в "серой зоне" между оккупированными и подконтрольными власти территориями, на днях украинские военные взяли под свой контроль.

По его словам, за это время в селе осталось всего 17 человек, в основном пожилые люди, почти 90 из 100 дворов повреждены или уничтожены полностью.

Гарбуз сообщил, что в пятницу село посетил его заместитель Юрий Клименко и пообщался с местными жителями.

 

"Держу на личном контроле восстановление основных коммуникаций и работы фельдшерско-акушерского пункта. Тем, кто нуждается в неотложной медицинской помощи, ее предоставят специалисты Попаснянской районной больницы", - рассказал губернатор.

Как известно, 31 января "Военное телевидение" сообщило, что Вооруженные силы Украины взяли под контроль село Новоалександровка в Попаснянском районе Луганской области, которое находилось в так называемой серой зоне между позициями ВСУ и боевиков.

Темы: ДонбассЛуганская областьАТО
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