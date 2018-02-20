В Киеве определились, каким будет Мемориал Героев Небесной Сотни

Проект архитекторов Ирины Волынец и Марии Процик победил в конкурсе проектов Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни – Музея Революции Достоинства.

Об этом сообщает Министерство культуры в Facebook.

"Первая премия, проект-победитель конкурса: Архитектурное бюро MIstudio, авторский коллектив: Ирина Волынец (Львов/Украина), Мария Процик (Роттердам/Нидерланды) – архитекторы. Поздравляем победителей!", - говорится в сообщении.

Проект победил в номинации "Мемориал Героев Небесной Сотни".

С 20 по 25 февраля граждане могут присылать предложения по усовершенствованию проекта-победителя. Их, с согласия автора, учтут в задании на проектирование.

Проект-победитель

По замыслу архитекторов, Мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни должен быть пространством, которое помогает понять историю украинской борьбы за светлое будущее, но при этом быть свободным от политических амбиций, социальных и экономических вызовов.

Криволинейная форма комплекса отражает "нелегкий путь борьбы украинского народа за свободу".

В начале пути, со стороны Майдана и Крещатика, поместят мемориальную стелу, которая аркой врежется в холм. На ней будут нанесены имена Героев Небесной Сотни.

На существующей мостовой установят световые квадраты – символ продолжения пути.

По обе стороны аллеи высадят 107 лип – в память о каждом Герое Небесной Сотни.

В отдаленной точке аллеи, где сейчас стоит часовня, будет место тишины и молчания.

Символическим концом мемориального пути будет сад, который создаст место отдыха между будущим Музеем Революции Достоинства и Международным Центром Культуры и Искусств.

Холмы на Аллее Героев Небесной Сотни предлагают засадить белыми цветами, а вдоль пешеходных тропинок – установить скамейки.

"Цель мемориала – напомнить о быстротечности человеческой жизни в стремлении к лучшему", - отмечают авторы проекта.

Как известно, 15 февраля на сайте Минкульта объявили об общественном обсуждении конкурсных проектов.

Международный открытый архитектурный конкурс проектов на лучшее проектное предложение по объекту "Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни – Музей Революции Достоинства" был объявлен 23 октября 2017 года.

В конкурсе определены две номинации: "Мемориал Героев Небесной Сотни" и "Музей Революции Достоинства".

Территория проектирования охватывает Аллею Героев Небесной Сотни от Майдана Независимости до улицы Ольгинской, земельный участок по Аллее Героев Небесной Сотни, 3 и часть земельного участка по Аллее Героев Небесной Сотни, 4 (место, где расположена Часовня УГКЦ Непорочного Сердца Марии и Украинских Новомучеников).

На конкурс в номинации "Мемориал Героев Небесной Сотни" подали 9 проектов из разных стран мира.

С 22 февраля по 22 марта выставка оригиналов конкурсных проектов будет открыта в Доме Архитектора на улице Б. Гринченко, 7, 3 этаж.

"После подведения итогов конкурса в номинации "Мемориал Героев Небесной Сотни" и общественного обсуждения конкурсных предложений результаты конкурса будут утверждены, заключен договор с победителем конкурса, и начаты работы по разработке проектно-сметной документации", - пояснили в Минкультуры.

Воплощение результатов конкурса планируется на февраль 2019 года.

Конкурс в номинации "Музей Революции Достоинства" будет проходить в два этапа, его результаты озвучат в июле 2018 года. На участие в конкурсе подали 12 проектов.

6-7 финалистов номинации "Музей Революции Достоинства" должны озвучить 20 февраля. Они продолжат соревнование во втором этапе.