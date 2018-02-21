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МИД Польши: запрет Киева на эксгумации противоречит европейским ценностям

Среда, 21 февраля 2018, 09:46

В МИД Польши считают, что Украина, отбирая у родственников жертв право на поиски их останков и надлежащее погребение, ставит себя в конфликт с европейскими ценностями.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий в интервью изданию W polityce.

"Запрет на проведение эксгумаций будет обременять двусторонние отношения, пока не будет отменен. Мы решительно настроены к проведению переговоров с украинской стороной, чтобы достичь этой цели ", - сказал он.

"Украина, отбирая у родственников жертв право на их нахождение и надлежащее погребение, оказывается в непосредственном конфликте с европейскими ценностями", - отметил Цихоцкий.

По его словам, МИД Польши и дальше будет добиваться безусловного отмены запрета на проведение эксгумаций на территории Украины.

Заместитель главы МИД Польши подчеркнул, что опасения Киева относительно последствий введения в действие закона об Институте национальной памяти или демонтаж того или иного памятника не могут оправдать этот "варварский запрет".

Напомним, вице-премьер Украины Павел Розенко 16 февраля находился с визитом в Варшаве, где провел переговоры со своим польским коллегой Петром Глинским относительно скандального закона об Институте национальной памяти.

17 февраля в Польше заявили, что "глубоко разочарованы" результатами переговоров между украинским и польским вице-премьер-министрами, поскольку Киев до сих пор не принял решение по вопросу отмены моратория на эксгумацию польских захоронений в Украине.

Европейская правда

Темы: Польшаистория
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