Кабмин повысил пенсии военнослужащим

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Среда, 21 февраля 2018, 11:55

Кабинет министров принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года в среднем на 1,5 тысячи гривен.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания правительства 21 февраля.

Премьер пояснил, что дискуссия о повышении пенсий военнослужащим на законодательном уровне началась еще осенью. Сейчас дискуссии по проекту закона еще продолжаются и могут продолжаться еще месяц-два, а сам Гройсман обещал повысить пенсии с 1 января.

Таким образом чиновники нашли компромисс - решение, которое не требует внесения изменений в действующее законодательство, которое будет в силе до момента наработки и принятия соответствующего законопроекта.

"Я помню, что обещал. Поэтому сегодня мы принимаем решение о повышении пенсий для военнослужащих - в среднем на 1,5 тыс. грн. Начисления начнутся с сегодняшнего дня", - заявил Гройсман.

Министр соцполитики Андрей Рева пояснил, что в результате нынешнего решения Кабмина планируется поэтапное повышение пенсий в течение двух лет, начиная с января 2018 года.

По его словам, сейчас эта сумма повышения - на 1,5 тысячи гривен, а до конца программы эта сумма может удвоиться.

Валентина Романенко, УП
Темы: Кабинет министров пенсии армия
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