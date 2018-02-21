Мошенники возили пассажиров через оккупированную границу с РФ – СБУ

Служба безопасности Украины прекратила деятельность нелегального перевозчика, который наладил курсирование пассажирских автобусов через оккупированный в Луганской области отрезок границы с Россией.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой блокировали нелегальные пассажирские перевозки через государственную границу с временно неподконтрольной территории Луганской области", - рассказывают в спецслужбе.

Оперативники СБУ установили, что организовали незаконный бизнес жители Луганской области.

"Дельцы обеспечивали выезд автобусов через закрытый пункт пропуска "Изварино", расположенный на неконтролируемом участке российско-украинской границы. Затем транспорт с территории России въезжал в нашу страну через пункты пропуска в Харьковской области, а конечной точкой маршрута был Киев", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, ее сотрудники задержали автобусы нелегального перевозчика в пункте пропуска "Гоптовка" и в столице.

Одному из участников противоправного бизнеса объявлено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), он взят судом под стражу.

"Наложен арест на три автобуса, которые использовались злоумышленниками", - отмечают правоохранители.