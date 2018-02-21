Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мошенники возили пассажиров через оккупированную границу с РФ – СБУ

Среда, 21 февраля 2018, 15:53

Служба безопасности Украины прекратила деятельность нелегального перевозчика, который наладил курсирование пассажирских автобусов через оккупированный в Луганской области отрезок границы с Россией.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр СБУ.

"Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой блокировали нелегальные пассажирские перевозки через государственную границу с временно неподконтрольной территории Луганской области", - рассказывают в спецслужбе.

Оперативники СБУ установили, что организовали незаконный бизнес жители Луганской области.

"Дельцы обеспечивали выезд автобусов через закрытый пункт пропуска "Изварино", расположенный на неконтролируемом участке российско-украинской границы. Затем транспорт с территории России въезжал в нашу страну через пункты пропуска в Харьковской области, а конечной точкой маршрута был Киев", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, ее сотрудники задержали автобусы нелегального перевозчика в пункте пропуска "Гоптовка" и в столице.

Одному из участников противоправного бизнеса объявлено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), он взят судом под стражу.

"Наложен арест на три автобуса, которые использовались злоумышленниками", - отмечают правоохранители.

 
фото сбу

Украинская правда
Темы: ДонбассРосcияграницатранспорткриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Донбасс
"Немного изоленты, хороший снаряд и он заберет с собой не только р*сню, но и технику". Как "зайчики" осваивают FPV-дроны на Лимане
Краматорск – город свиданий, смерти и молочных коктейлей. Чем живет романтическая столица Украины под обстрелами С300. Аудиоверсия
16 часов на штурме под Бахмутом. Репортаж УП с наступления десантников
Последние новости
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: