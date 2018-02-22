Киевсовет переименовал Московский мост

Киевский городской совет переименовал Московский мост в столице на Северный.



"За" на заседании совета 22 февраля проголосовали 82 депутата.



Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников, представляя проект решения объяснил, что таким образом моста возвращается проектное название.



Киевсовет также принял ряд других решений в частности по уточнению названий улиц согласно законам украинского языка.



Также депутаты "декоммунизировали" улицу имени французского коммуниста Анри Барбюса, переименовав ее в честь выдающегося украинского военного деятеля Василия Тютюнника.



Улица Кировоградская получила имя героя АТО Владимира Брожко, погибшего на востоке Украины.



Сквер Иванова в Печерском районе столицы переименован в Латвийский.



Парк Дружбы народов переименовали в парк Муромец - по названию острова, где он расположен.

Переименована улица Ванды Василевской в Шевченковском районе в улицу Богдана Гаврилишина.



Также нардепы дали названия нескольким безымянным скверам в столице.

Полный список переименованых объектов публикует секретарь Киевсовета.