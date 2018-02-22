Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киевсовет переименовал Московский мост

Четверг, 22 февраля 2018, 12:25
Киевсовет переименовал Московский мост

Киевский городской совет переименовал Московский мост в столице на Северный.

"За" на заседании совета 22 февраля проголосовали 82 депутата.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников, представляя проект решения объяснил, что таким образом моста возвращается проектное название.

Киевсовет также принял ряд других решений в частности по уточнению названий улиц согласно законам украинского языка.

Также депутаты "декоммунизировали" улицу имени французского коммуниста Анри Барбюса, переименовав ее в честь выдающегося украинского военного деятеля Василия Тютюнника.

Улица Кировоградская получила имя героя АТО Владимира Брожко, погибшего на востоке Украины.

Сквер Иванова в Печерском районе столицы переименован в Латвийский.

Парк Дружбы народов переименовали в парк Муромец - по названию острова, где он расположен.

Переименована улица Ванды Василевской в Шевченковском районе в улицу Богдана Гаврилишина.

Также нардепы дали названия нескольким безымянным скверам в столице.

Полный список переименованых объектов публикует секретарь Киевсовета.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Киев
На Киевщине работает ПВО, в столице объявили воздушную тревогу
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
23:07
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
Все новости...
Реклама: