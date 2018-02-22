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Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и минометов

Четверг, 22 февраля 2018, 17:31

В течение дня боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ, никто из защитников не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 22 февраля 2018.

"На Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались в районе Крымского", - говорится в сообщении.

Еще несколько мин боевиков калибра 82-мм разорвались в районе Крымского.

Кроме того, оккупанты обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Луганского, Железного и Новолуганского. А из стрелкового оружия - возле Зайцевого.

"Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции вблизи Зайцевого и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку Гладосово и Лозового", - рассказывают в штабе.

На Донецком направлении боевики применили 120-ти и 82-мм минометы возле Новотроицкого.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаАТОРосcия
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