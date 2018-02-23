В МАГАТЭ заявили, что Иран соблюдает условия ядерной сделки

Иран соблюдает условия ядерной сделки 2015 года, подписанной шестью мировыми лидерами.

Об этом заявило в своем конфиденциальном ежеквартальном отчете Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), пишет Радио Свобода.

В опубликованном американскими СМИ 22 февраля тексте говорится, что Тегеран действует в соответствии с основными требованиями соглашения.

В отчете указано, что количество центрифуг для обогащения урана, общий запас иранского низкообогащенного урана и объемы реакторного хладагента остаются на уровне ниже согласованного максимума.

В докладе также говорится, что Иран сообщил в письме к МАГАТЭ о решении по производству в будущем "военно-морских ядерных двигателей". В таком случае, как сообщили в МАГАТЭ, Иран должен предоставить исходную информацию об этих конструкциях.

Отчет МАГАТЭ появился на четыре месяца раньше срока, установленного президентом Дональдом Трампом для Конгресса и европейских союзников, чтобы изменить "катастрофические", как он выразился, "недостатки в соглашении", иначе США могут выйти из числа подписантов.

Трамп и некоторые другие официальные лица в США заявляют, что Тегеран нарушает "дух" соглашения и использует свою программу баллистических ракет для обхода ядерных ограничений.

Иран это отрицает и утверждает, что соблюдает соглашение. Тегеран также настаивает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, как, например, производство электроэнергии.

Соглашение, подписанное Ираном с Соединенными Штатами, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией в 2015 году ограничило ядерную программу Ирана в обмен на ослабление экономических санкций против Тегерана.

В своих отчетах МАГАТЭ ранее утверждало, что Иран соблюдает соглашение в течение двух лет с момента вступления в силу.