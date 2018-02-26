За прошедшие сутки, 25 февраля, боевики 5 раз нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ погиб, еще 1 военный - получил ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина прошедших сутки, начиная примерно с 17:30, прошла без нарушений режима прекращения огня. Зато днем ​​наблюдалась огневая активность российско-оккупационных войск", - говорится в отчете.

На Луганском направлении враг выпустил 7 мин калибра 82-мм в сторону наших позиций в районе Зайцевого.

Из гранатометов различных видов и стрелкового оружия противник вел огонь по украинских опорных пунктах возле Крымского и Новолуганского.

На Донецком направлении захватчики применили 82-мм минометы и стрелковое оружие возле Водяного на Приазовье, из стрелкового оружия обстреливали защитников шахты Бутовка.