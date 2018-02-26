КПП в зоне АТО увеличивают время работы

Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с 1 марта переходят на весенний период работы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30", – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.