КПП в зоне АТО увеличивают время работы

292 просмотра
Понедельник, 26 февраля 2018, 12:27

Контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения с 1 марта переходят на весенний период работы.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30", – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00.

Государственная пограничная служба Украины просит граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.

powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Стали известны условия покупки американских локомотивов
Крысину в Институте сердца плеснули зеленкой в ​​лицо
На Москву: российское направление принесло Укрзализныце наибольшую прибыль
Самоубийства в армии: Матиос заявляет, что Минобороны врет
Все новости
спорт

Как я бежал свой первый марафон

Фото

Морские пришельцы: как выглядит мусор под водой