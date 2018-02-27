В штабе АТО уточнили состояние трех раненых бойцов

651 просмотр
Вторник, 27 февраля 2018, 13:08

26 февраля на востоке Украины в результате обстрелов со стороны боевиков получили ранения трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщил на брифинге во вторник спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеского обстрела трое наших защитников получили ранения. Они были оперативно эвакуированы в мобильные госпитали. Состояние здоровья двух раненых наших бойцов оценивается как удовлетворительное, еще одного военнослужащего, как тяжелое", - сказал полковник.

По словам Гуцуляка, за минувшие сутки враг провел 5 обстрелов, силы АТО 1 раз вынуждены были отвечать огнем из вооружения, не запрещенного Минскими соглашениями.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
powered by lun.ua
По теме
Захваченные боевики могут получить статус военнопленных – Черныш 27 февраля 2018, 11:56
Рада повысила штрафы за нарушение границы и въезда в ОРДЛО 27 февраля 2018, 10:50
Рада рассмотрит требование создать Министерство ветеранов 27 февраля 2018, 09:21
Все новости
Главные новости
Во время Майдана в Крым приезжала делегация Путина – Могилёв
Полиция открыла дело по факту избиения правоохранителей под Радой
Гройсман нацелен на парламентские выборы
Число пострадавших правоохранителей под Радой выросло до одиннадцати
Все новости
экология

В Украине открылся онлайн-магазин с безотходными товарами

Лайфхаки

"Вы все делали не так". Как правильно заряжать смартфон