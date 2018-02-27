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В штабе АТО уточнили состояние трех раненых бойцов

Вторник, 27 февраля 2018, 12:08

26 февраля на востоке Украины в результате обстрелов со стороны боевиков получили ранения трое украинских военнослужащих.

Об этом сообщил на брифинге во вторник спикер Министерства обороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеского обстрела трое наших защитников получили ранения. Они были оперативно эвакуированы в мобильные госпитали. Состояние здоровья двух раненых наших бойцов оценивается как удовлетворительное, еще одного военнослужащего, как тяжелое", - сказал полковник.

По словам Гуцуляка, за минувшие сутки враг провел 5 обстрелов, силы АТО 1 раз вынуждены были отвечать огнем из вооружения, не запрещенного Минскими соглашениями.

Валентина Романенко, УП
Темы: АТО
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