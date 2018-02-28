Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Налогообложение пенсий признали неконституционным

Среда, 28 февраля 2018, 11:26
Налогообложение пенсий признали неконституционным

Конституционный суд 27 февраля рассмотрел представление 48 народных депутатов и признал не соответствующим Конституции положение Налогового кодекса о налогообложении пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба КС.

В частности, неконституционным признано положение абзаца первого подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины, который предусматривает налогообложение пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемых из Пенсионного фонда или бюджета.

Налог отменяется для тех выплат, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для утративших трудоспособность лиц, а также для пенсий из иностранных источников, если согласно международным договорам, согласие на их обязательность предоставлено Верховной Радой, такие пенсии подлежат налогообложению или облагаются в стране их выплаты.

Объясняя такой вывод, КС отмечает, что в сфере пенсионного обеспечения справедливым должен признаваться такой подход законодателя, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховыми взносами и размером пенсий. В законодательстве о пенсионном обеспечении Украины такое соотношение достигается установлением зависимости размера пенсии от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы.

Именно поэтому, считает суд, введение налога на пенсию, начиная с определенного ее размера, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, потому что приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы застрахованного лица.

Кроме того, отмечает Конституционный суд, после введения налогообложения пенсий Верховная Рада в течение 2 лет 3 раза вносила изменения в эту норму. При таких обстоятельствах лица, имеющие право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере.

Поэтому КС пришел к выводу, что введение Верховной Радой налогообложения пенсий и изменения сумм, с которых начинается такое налогообложение, противоречит принципам правовой определенности, предсказуемости и справедливости.

Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано. Положение соответствующего абзаца Налогового кодекса Украины утрачивает силу со дня принятия КС этого решения.

Как известно, 2 июня 2016 года Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет налогообложение пенсий. При этом для пенсий, размер которых составляет более 10 налоблагаемых минимумов для лиц, утративших трудоспособность, налог остался.

Украинская правда
Темы: Конституцияпенсииналогизаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Конституция
"Мы, народ Украины...". Конституционный манифест
Бизнес обнародовал манифест в защиту ст. 42 Конституции: президента просят вмешаться
Конституция Украины является источником обязанностей государства
Последние новости
23:34
В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: