Налогообложение пенсий признали неконституционным

Конституционный суд 27 февраля рассмотрел представление 48 народных депутатов и признал не соответствующим Конституции положение Налогового кодекса о налогообложении пенсий.

Об этом сообщает пресс-служба КС.

В частности, неконституционным признано положение абзаца первого подпункта 164.2.19 пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины, который предусматривает налогообложение пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания, получаемых из Пенсионного фонда или бюджета.

Налог отменяется для тех выплат, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов для утративших трудоспособность лиц, а также для пенсий из иностранных источников, если согласно международным договорам, согласие на их обязательность предоставлено Верховной Радой, такие пенсии подлежат налогообложению ли облагаются в стране их выплаты.

Объясняя такой вывод, КС отмечает, что в сфере пенсионного обеспечения справедливым должен признаваться такой подход законодателя, при котором обеспечивается пропорциональное соотношение между страховыми взносами и размером пенсий. В законодательстве о пенсионном обеспечении Украины такое соотношение достигается установлением зависимости размера пенсии от продолжительности страхового стажа и размера заработной платы.

Именно поэтому, считает суд, введение налога на пенсию, начиная с определенного ее размера, нарушает справедливый подход к установлению пенсии, потому что приводит к уменьшению ее фактического размера, который устанавливается с учетом соотношения между длительностью страхового стажа и размером заработной платы застрахованного лица.

Кроме того, отмечает Конституционный суд, после введения налогообложения пенсий Верховная Рада в течение 2 лет 3 раза вносила изменения в эту норму. При таких обстоятельствах лица, имеющие право на пенсионные выплаты, объективно не могли быть уверенными в своих правомерных ожиданиях относительно стабильности правового регулирования в этой сфере.

Поэтому КС пришел к выводу, что введение Верховной Радой налогообложения пенсий и изменения сумм, с которых начинается такое налогообложение, противоречит принципам правовой определенности, предсказуемости и справедливости.

Решение Конституционного суда является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано. Положение соответствующего абзаца Налогового кодекса Украины утрачивает силу со дня принятия КС этого решения.

Как известно, 2 июня 2016 года Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет налогообложение пенсий. При этом для пенсий, размер которых составляет более 10 налоблагаемых минимумов для лиц, утративших трудоспособность, налог остался.