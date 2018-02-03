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В СЦКК заявили, что Донбасс "на грани экологической катастрофы"

Суббота, 3 февраля 2018, 10:03

Игнорирование боевиками ОРДО заявок на проведение ремонтных работ на объектах инфраструктуры в перспективе может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями.

Об этом говорится в заявлении украинской стороны СЦКК, которую обнародовали в пресс-центре штаба АТО 3 февраля.

"В срочном реагирования требует ситуация, сложившаяся на объектах шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО "Инкор и Ко" в н.п.Новгородское", - заявили в СЦКК.

По данным СЦКК, большое количество осадков и сезонные колебания температуры требуют немедленного проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту объектов шламонакопителя, среди которых - восстановление всасывающего устройства трубопровода возврата осветленной воды из шламонакопителя 3-й очереди к предприятию для перелива химическиопасных веществ через дамбу, обследование дамбы и шламопроводов; отбор проб жидкости и твердых отложений и отсыпка глиной дамбы шламонакопителя.

"Украинская сторона СЦКК и представители аварийно-спасательной службы производства скоординировали порядок действий по проведению обслуживания и ремонта указанных объектов. Однако проведение работ невозможно - до сих пор гарантии безопасности со стороны ОРДО отсутствуют", - заявили в СЦКК.

"Подобные действия главарей ОРДО могут привести к экологической катастрофе на Донбассе, последствия которой ощутят на себе все жители по обе стороны стороны линии разграничения", - подчеркивается в заявлении.

Украинская правда

Темы: ДонбассэкологияАТО
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