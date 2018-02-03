На Десятинке задержали мужчину: спутали тубус с дымовой шашкой

На Десятинке во время акции против храма УПЦ МП полиция задержала и отпустила мужчину, подозревая, что при нем - дымовая шашка, которую он может применить.

Об этом сообщает корреспондент УП с места события.

Позже, разобравшись, что у задержанного - не дымовая шашка, а тубус с документами, правоохранители отпустили мужчину.

В настоящее время ситуация возле Десятинной церкви спокойная. Литургия в храме УПЦ МП продолжается. Представители церкви варят на прилегающей территории гречневую кашу и угощают всех желающих.

Проведение церковных мероприятий участники протестной акции пытаются "заглушить", включая музыку.

Активисты из националистических организаций, которые присутствовали в начале акции на Десятинке, ушли. Теперь на акции остаются киевляне, которые выступают за демонтаж храма УПЦ МП.

Среди присутствующих на акции были и остаются участники АТО, активисты, блогеры, архитекторы и музыканты, в частности Олег "Фагот" Михайлюта (ТНМК) и Андрей Хлывнюк (Бумбокс).

все фото - Эльдар Сарахман

Больше об истории Десятинки читайте в материале Исторической правды "Мифы и правда о Десятинной церкви"

Эльдар Сарахман, УП