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В РНС заявили, что полиция предложила "Маршу" Саакашвили изменить маршрут

Суббота, 3 февраля 2018, 16:13

Полиция предложила организатору "Марша за будущее", анонсированного Михеилом Саакашвили на 4 февраля, изменить маршрут акции, чтобы не пересекаться с другими акциями.

Об этом 3 февраля заявила представитель "Руха новых сил" Ольга Галабала в Facebook. 

По ее словам, в РНС менять планы не намерены и просят правоохранителей обеспечить безопасность.

"Получили письмо от Нацполиции, что "РНС" не может проводить наш Марш с требованием отставки Порошенко по Крещатику и на Майдане, потому что две другие организации там проводят свои акции. По странному стечению обстоятельств, весь Майдан заставили странными конструкциями…, а центр будет занят другими акциями и вместо того, чтобы обеспечить общественный порядок, полиция настаивает, чтобы наша акция протеста не двигалась по Крещатику и не проводилась на Майдане", - заявила Галабала. 

Также она продемонстрировала фотокопию письма за подписью начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в котором указывается, что акции будут проводить "Авто Евро Сила" и "Держава майбутнього".

Также в полиции выступили с предложением изменить маршрут марша "РНС" - пройти от парка им. Шевченко по ул.Владимирской, через Софийскую площадь, Владимирский проезд, по ул. Михайловской, Крещатику до Европейской площади. 

 

В "РНС" планируют двигаться от парка Шевченко, по бульвару Шевченко, на Крещатик,  Майдан Незалежности с установлением сцены на Майдане. Галабала обратилась к полиции с просьбой обеспечить возможность проведения акции именно на данному маршруту и "скоординировать все действия во избежание каких-либо провокаций".

"Отказ в обеспечении безопасности во время "Марша" и препятствование продвижению колонны по ранее утвержденному маршруту в "РНС" будут расценивать как умышленную эскалацию ситуации по указанию власти и подготовленной почвой для возможных провокаций и конфликта", - заявила Галабала. 

 
 

Как известно, на 12:00 4 февраля запланировано проведение "Марша за импичмент", которое проведет "Рух новых сил" Михеила Саакашвили.

Сам Саакашвили заявил, что ОО "Авто Евро Сила" (АЕС) по заказу Администрации президента планирует провести в центре Киева акцию 4 февраля, чтобы помешать проведению "Марша за импичмент".

В свою очередь в "АЕС" назвали обвинения Саакашвили "абсолютной профанацией и подменой фактов". В АП заявление Саакашвили в настоящее время не прокомментировали.

Украинская правда 

Темы: СаакашвилиКиевакцииполиция
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