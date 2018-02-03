Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Минобороны РФ заявило об ответном ударе за сбитый в Сирии штурмовик

Суббота, 3 февраля 2018, 19:32

В Минобороны РФ заявляют, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по боевикам, которые сбили в Сирии российский самолет-штурмовик Су-25.

"По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джабхат-ан-Нусры", - цитирует российский "Интерфакс" сообщение Минобороны страны.

"По району, подконтрольному террористической группировке "Джабхат-ан-Нусра" в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты переносного зенитного ракетного комплекса по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием" – заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевики сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25, который выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб".

По данным оборонного ведомства, летчик катапультировался, но погиб в бою с боевиками.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
23:34
В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО
23:32
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
Все новости...
Реклама: