Минобороны РФ заявило об ответном ударе за сбитый в Сирии штурмовик

В Минобороны РФ заявляют, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием по боевикам, которые сбили в Сирии российский самолет-штурмовик Су-25.

"По данным радиоперехватов, в результате удара уничтожено более 30 боевиков "Джабхат-ан-Нусры", - цитирует российский "Интерфакс" сообщение Минобороны страны.

"По району, подконтрольному террористической группировке "Джабхат-ан-Нусра" в провинции Идлиб, откуда был произведен пуск ракеты переносного зенитного ракетного комплекса по российскому самолету Су-25, нанесен групповой удар высокоточным оружием" – заявили в ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевики сбили из ПЗРК российский штурмовик Су-25, который выполнял облет зоны деэскалации "Идлиб".

По данным оборонного ведомства, летчик катапультировался, но погиб в бою с боевиками.