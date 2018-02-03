В оккупированный Крым приехали немецкие депутаты-правопопулисты

В субботу оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ.

В ее состав вошли депутаты от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", сообщает РИА Новости.

Делегация будет находиться в Крыму с 3 по 9 февраля.

Депутаты заявили, что их не беспокоят угрозы Киева запретить им въезд в Украину.

"Нас это (угрозы украинских властей) нисколько не беспокоит, мы рассчитываем в будущем посетить Крым еще не раз", — сказал журналистам в аэропорту Симферополя депутат земельного парламента Северный Рейн-Вестфалия Роге Бекамп (Rorer Beckamp).

Как заявил депутат парламента Берлина Увэ Бронзон (Dr. Hugh Bronson MdA), парламентарии надеются, что "с течением времени ситуация вокруг Украины уляжется и будет возможна нормальная работа с Украиной в будущем".

Как сообщалось, в апреле 2016 года российский фонд оплатил поездку в аннексированный Крым немецкому депутату Европарламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркусу Претцелю для участия в Ялтинском экономическом форуме.

В июне 2017 года немецкий политик Александр Голанд, который возглавлял избирательный список правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", назвал Крым "исконно российской территорией".

В августе появилась информация, что сразу нескольких функционеров правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) подозревают в тесных контактах с предполагаемым российским агентом, поляком Матеушем Пискорским.

Осенью 2017 года "Альтернатива для Германии" впервые прошла в парламент. Тысячи демонстрантов в Берлине вышли на акцию протеста против этого.