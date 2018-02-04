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Митинг Саакашвили завершился, часть участников поехала к имению Порошенко

Воскресенье, 4 февраля 2018, 14:20
Митинг Саакашвили завершился, часть участников поехала к имению Порошенко

Митинг с участием лидера РНС Михеила Саакашвили в центре Киева завершился, часть участников отправилась автопробегом к имению президента Петра Порошенко в смт.Козин.

Как заявил со сцены на Европейской площади нардеп Юрий Деревянко, участники намерены провести следующую акцию 18 февраля. При этом президента Украины призвали "прийти в этот день на Майдан и заявить о своей отставке".

В настоящее время участники автопробега едут по Столичному шоссе в направлении Козина под националистические песни, провозглашая "Мы требуем отставки президента".

Доехав до Козина, участники автопробега устроили импровизированный митинг,  скандируя "Петя, выходи!" и призывая его прийти на Майдан 18 февраля. Саакашвили в Козина вместе с автопробегом не поехал.

У въезда в имение уже во время прибытия участников автопробега дежурили 2 кордона полиции, которые обеспечивают порядок на месте.

Как сообщили в "РНС", участники акции пытались запустить дрон над домом президента, но, по их словам, там стоит "глушилка", которая не дает технике подняться выше 5 метров и сбивает сигнал.

В  настоящее время ситуация под имением Порошенко спокойная.

 
 
 
 
ПОД домом Порошенко СОБРАЛИСЬ УЧАСТНИКИ АВТОПРОБЕГА с требованием отставки президента. Порядок обеспечивали несколько десятков ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ
Скриншоты с прямой трансляции

В полиции Киевщины позже заявили, что участие в акции под имением Порошенко принимали около 70 человек.

"После проведения мероприятий участники разъехались по домам. Нарушений общественного порядка зафиксировано не было", - заявили правоохранители.

Как известно, ранее Саакашвили заявил, что 18 февраля на очередном митинге обнародует список кандидатов на правящие должности в украинской власти.

"Мы опубликуем фотографии домов и адреса депутатов, которые должны голосовать за отставку Порошенко. Мы поедем к ним домой и расскажем, чего мы от них хотим", - заявил он.

Украинская правда 

Темы: СаакашвилиПорошенкомитинги
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