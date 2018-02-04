ГФС: В Украине - четверть миллиона незаконных "блях"

На территории Украины незаконно находятся более 246,4 тыс. авто с иностранной регистрацией.

Об этом 4 февраля заявили в Государственной фискальной службе.

По данным ведомства, в 2017 году в Украину было ввезено более 958,5 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, 209,6 тыс. из них ввезены в режиме "транзита", почти 748,9 тыс. - в режиме "временного ввоза".

По состоянию на 31 января 2018 на территории Украины в целом находится почти 425,4 тыс. авто с иностранной регистрацией.

"Из них с нарушением срока - более 246,4 тыс. автомобилей. Из ввезенных в режиме "транзита" 100,9 тыс. авто, которые фактически находятся на таможенной территории Украины, с нарушением срока - более 82,2 тыс. Из 324,5 тыс. машин, ввезенных в режиме "временного ввоза", с нарушением срока - более 164,2 тыс", - заявили в ГФС.

Также в ведомстве назвали страны-члены ЕС, из которых было завезено больше всего транспортных средств: Польша - 110,7 тыс. авто, Литва - 51,7 тыс., Германия - 19,8 тыс., Болгария - 14,1 тыс. и Чехия -13,1 тыс.

"На протяжении 2017 года таможнями ГФС в отношении граждан по ст. 470 Таможенного кодекса Украины "нарушение сроков транзита" составлено 18 394 протокола, по которым выписано 109,3 млн. грн. штрафов. По ст. 481 Таможенного кодекса "нарушение сроков временного ввоза" - 4 360 протоколов с суммой штрафов на 56,3 млн. грн", - заявили в ведомстве.

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"Огромные штрафы и конфискация: как наказывают владельцев авто на "бляхах"

Как известно, пытаясь привлечь к себе внимание, владельцы машин на еврономерах не раз проводили акции, сжигая шины и перекрывая дороги. Последний массовый митинг состоялся под стенами Верховной Рады в сентябре 2017 года.

4 февраля в центре Киева прошла очередная акция автолюбителей, инициированная ГО "Авто Евро Сила" - за доступную регистрацию в Украине авто на еврономерах.

Украинская правда