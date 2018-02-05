В Днепре в ДТП погиб известный волонтер

Донецкий волонтер Леонид Краснопольский погиб в ДТП в Днепре.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Да, Леня Краснопольский погиб сегодня в ДТП ... Леня, ортодоксальный еврей из Донецка, истинный патриот Украины, волонтер, дизайнер, предприниматель, основатель проекта "Hunta in UA", бежавший в 2014 году в Днепр", - написал Филатов в facebook.

Как сообщает местное издание "Информатор", ДТП произошло около 12:50 на Набережной Победы.

все фото: dp.informator.ua

По словам очевидцев происшествия, автомобили ехали в попутном направлении. Автомобиль Kia осуществлял разворот влево, в этот момент Toyota Prado протаранил автомобиль в бок. В результате водитель Kia погиб.