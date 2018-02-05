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СМИ: Россия в ответ на сбитый в Сирии Су-25 обстреляла больницу

Понедельник, 5 февраля 2018, 05:39

Российские истребители увеличили число ударов по удерживаемым повстанцами городам в сирийской провинции Идлиб после того, как они сбили российский Су-25.

Об этом сообщает Reuters.

Воздушные удары были нанесены по селам и городам, включая Кафр-Нубл и Маасран, а также Саракеб, Маарет-аль-Нууман и Идлиб.

Как сообщают свидетели, под удар попала больница в Маарет-аль-Нуумане.

На видеозаписях, предоставленных спасателями, видно, как из разрушенного здания больницы на носилках выкатывают детей.

Также сообщается о гибели пяти человек при авиаударе по жилому зданию  в Кафр Нубле.

В городе Идлиб, столице провинции, по свидетельствам очевидцев, было разрушено как минимум одно пятиэтажное здание, в результате чего вероятно погибло не менее 15 человек.

В результате воздушных ударов, нанесенных в субботу после падения российского самолета в Хан-су-Субли, в этом селе погибли, по меньшей мере, 10 человек, включая детей.

"Мы вытаскиваем тела из-под рухнувших стен. Русские отомстили мирным жителям, многие из которых уже были перемещены и покинули свои дома из-за предыдущих бомбардировок", - сказал Ахмад Хилал, спасатель гражданской обороны.

Как сообщалось, вечером в субботу в сирийской провинции Идлиб был сбит российский Су-25.

В Минобороны РФ сообщили, что летчик катапультировался и "был убит в бою с террористами".

"Украинская правда" в Threads

Темы: СирияРосcия
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