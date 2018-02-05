Луценко: Гонтарева готова идти к депутатам не с пустыми руками

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что глава Нацбанка Валерия Гонтарева готова выступить с отчетом о своей деятельности, как только депутаты определятся с соответствующей датой.

Об этом она сказала во время выступления на согласительном совете 5 февраля.

По ее словам, как только народные депутаты определятся с датой на пленарной неделе, Гонтарева выступит с отчетом.

Кроме того Луценко отметила, что президент Петр Порошенко внес в парламент обновленное представление о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии.

"На сегодняшний день президентом подано 14 кандидатур, в том числе и кандидатура от фракции "Батькивщина", - сказала она

"Нет никакой блокировки кандидатов от фракций. На прошлой неделе состоялись консультации в администрации президента с представителями "Оппозиционного блока". Им было предложено также определиться с кандидатами", - добавила Луценко

Политик отметила, что как только фракция определится с кандидатурами, президент дополнительно подаст и кандидатуру от Оппоблока.

Также представитель президента сообщила, что Порошенко настаивает на скорейшем рассмотрении парламентом законопроектов об антикоррупционном суде, е-декларировании общественных активистов, о реформировании дипломатической службы и другие.

Ранее сообщалось, что глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева пока не получала официального приглашения для обязательного отчета в Верховной Раде перед ее увольнением с должности и назначением преемника.

Как известно, Валерия Гонтарева еще 10 апреля заявила, что с 10 мая уходит в отставку с должности главы Нацбанка.

Но ее просьбу не удовлетворили – и она решила уйти в длительный отпуск.

С 8 августа до 26 сентября Гонтарева в отпуске за свой счет и за счет отгулов.