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"Черный список" артистов РФ пополнился 3 актерами и режиссером

Понедельник, 5 февраля 2018, 16:42
Черный список артистов РФ пополнился 3 актерами и режиссером

Министерство культуры Украины дополнило еще четырьмя фамилиями перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Согласно приказу Минкультуры №93 от 1 февраля 2018 года, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, в обновленный перечень лиц вошли российские актеры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов, а также российский режиссер Александр Якимчук.

Запрет сделан на основании обращения СБУ.

Как известно, в понедельник сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" в столичном международном аэропорту не пропустили русского композитора, члена группы "А'студио".

Ранее сообщалось, что министерство культуры Украины опубликовало перечень деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины.

Александр Шумилин, УП
Темы: МинкультурыРосcияСБУ
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