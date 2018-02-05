"Черный список" артистов РФ пополнился 3 актерами и режиссером

11384 просмотра
Понедельник, 5 февраля 2018, 17:42

Министерство культуры Украины дополнило еще четырьмя фамилиями перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Согласно приказу Минкультуры №93 от 1 февраля 2018 года, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, в обновленный перечень лиц вошли российские актеры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов, а также российский режиссер Александр Якимчук.

Запрет сделан на основании обращения СБУ.

Как известно, в понедельник сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" в столичном международном аэропорту не пропустили русского композитора, члена группы "А'студио".

Ранее сообщалось, что министерство культуры Украины опубликовало перечень деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины.

Александр Шумилин, УП
Темы: Минкультуры Росcия СБУ
powered by lun.ua
По теме
Розенко: Вопрос о приватизации киностудии Довженко сейчас не стоит 1 февраля 2018, 15:16
В России запретили фильм "Смерть Сталина" 24 января 2018, 14:07
"1+1" просит суд вычеркнуть звезду "Сватов" из черного списка артистов РФ 10 января 2018, 14:19
Все новости
Главные новости
Главные новости дня – за 60 секунд
В Украине стартует регистрация на ВНО-2018
"Черный список" артистов РФ пополнился 3 актерами и режиссером
Дочь Шокина подает в суд на Джо Байдена
Все новости
еда

Как ЦРУ похитило рецепт херсонской кабачковой икры

город

Как мы делали ремонт в подъезде и что это нам дало