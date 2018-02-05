"Черный список" артистов РФ пополнился 3 актерами и режиссером

Министерство культуры Украины дополнило еще четырьмя фамилиями перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.



Согласно приказу Минкультуры №93 от 1 февраля 2018 года, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, в обновленный перечень лиц вошли российские актеры Александр Фисенко, Егор Баринов и Евгений Бакалов, а также российский режиссер Александр Якимчук.

Запрет сделан на основании обращения СБУ.



Как известно, в понедельник сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска "Киев" в столичном международном аэропорту не пропустили русского композитора, члена группы "А'студио".



Ранее сообщалось, что министерство культуры Украины опубликовало перечень деятелей культуры, которые могут создавать угрозу национальной безопасности Украины.